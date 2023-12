Calnex Solutions Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse zeigt, dass die Calnex-Aktie derzeit um 7,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um 37,07 Prozent unter dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Calnex eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Im letzten Jahr erhielt Calnex insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose liegt bei 110 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 74,6 Prozent bedeutet und daher als "Gut"-Empfehlung gilt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend erhält Calnex in den verschiedenen Kriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.