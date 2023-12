Calnex Solutions Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertungen für die Calnex-Aktie abgegeben. Diese setzen sich zusammen aus 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Calnex-Aktie führt. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten zum gleichen Schluss, sodass das Rating für das Calnex-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen der Analysten ergibt, liegt bei 110 GBP. Dies deutet auf ein Aufwärtspotential von 86,44 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 59 GBP. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Calnex zeigt der RSI7 einen Wert von 90,77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 53,01, was darauf hinweist, dass Calnex weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Calnex bei 59 GBP derzeit +0,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -42,33 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Calnex festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.