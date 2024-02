Calnex Solutions Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Calnex als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Calnex-Aktie beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 23,26, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Aktie von Calnex. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Calnex. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Calnex. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurde.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist positiv, da von insgesamt 18 Analysten 1 die Aktie als "Gut" einstuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 110 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 34,97 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.