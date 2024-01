Calmark Sweden AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Calmark Sweden-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 51,44 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Calmark Sweden auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Calmark Sweden im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,01 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten Monate führt zu einer neutralen Bewertung, da keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung festzustellen ist. Ebenso erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität.

Insgesamt ergibt sich für die Calmark Sweden-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Bewertungen und Analysen.