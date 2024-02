Calmark Sweden AB Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Calmark Sweden geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Calmark Sweden bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Calmark Sweden beträgt derzeit 50,57 und zeigt somit weder überkauft noch -verkauft an. Daher wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Aktie hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt Calmark Sweden eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Calmark Sweden in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Calmark Sweden im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit einer Dividendenrate von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 6 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.