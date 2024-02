Calmark Sweden AB Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Calmark Sweden war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer "grün" an und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Calmark Sweden liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Calmark Sweden eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Calmark Sweden lassen ebenfalls Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht" für Calmark Sweden.

Abschließend wird die Dividendenpolitik von Calmark Sweden betrachtet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.