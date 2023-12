Calmark Sweden AB Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Dividendenrendite der Calmark Sweden-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent und liegt somit 6,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Anleger-Sentiment zu Calmark Sweden basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Diskussionen geführt, mit drei Tagen positiver Stimmung und keiner negativen Aufzeichnung. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Calmark Sweden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell stark im Fokus der Anleger steht. Hier wurde über Calmark Sweden unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Calmark Sweden von 0,003 EUR eine Entfernung von -85 Prozent vom GD200 (0,02 EUR) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,01 EUR, was einen Abstand von -70 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Calmark Sweden-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.