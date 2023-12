Calmark Sweden AB Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Calmark Sweden betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,12 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 51,51 liegt, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war in letzter Zeit nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Calmark Sweden-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Daher erhält die Dividendenpolitik der Calmark Sweden-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Calmark Sweden wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Daher erhält Calmark Sweden auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.