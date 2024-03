Calloway's Nursery Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Calloway's Nursery in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Calloway's Nursery als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 100 liegt. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 59, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Calloway's Nursery mit einem Kurs von 7,01 USD inzwischen -12,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich eine Distanz zum GD200 von -26,37 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Investoren bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,48 Prozentpunkten erzielen können. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.