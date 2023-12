Callon Petroleum Company-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse von Callon Petroleum zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 35,06 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 29,98 USD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -14,49 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 34,82 USD, was zu einem Abstand von -13,9 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Callon Petroleum ergibt, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 86,98 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 72,99 Punkten führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Einschätzungen von Analysten für Callon Petroleum zeigen, dass in den letzten 12 Monaten dreimal ein "Gut"-Rating, zweimal ein "Neutral"-Rating und kein "Schlecht"-Rating vergeben wurde. Dies führt langfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 62,61 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 48,75 USD führt und somit eine "Gut"-Einschätzung ergibt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Aktie von Callon Petroleum durch institutionelle Analysten mit der Stufe "Gut".