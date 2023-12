Callon Petroleum Company Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem man feststellen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Callon Petroleum-Aktie beträgt aktuell 79, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Callon Petroleum.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Callon Petroleum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 34,69 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 32,40 USD liegt, was einer Abweichung von -6,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 33,63 USD, was einer Abweichung von -3,66 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Callon Petroleum wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, jedoch sind in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgetaucht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Callon Petroleum-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Callon Petroleum ein "Schlecht"-Wert auf Basis des Sentiments und des Buzz.

Callon Petroleum Company kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Callon Petroleum Company jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Callon Petroleum Company-Analyse.

