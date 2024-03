Callon Petroleum Company Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Callon Petroleum-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,55 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,05 USD liegt, was einer Abweichung von +4,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 32,31 USD, was einer Abweichung von +11,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Callon Petroleum-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Callon Petroleum in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Callon Petroleum eingestellt waren. Daher erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Callon Petroleum-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Callon Petroleum damit ein "Gut"-Rating.

