Callinex Mines Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Callinex Mines in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Callinex Mines daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien zu Callinex Mines diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Aktie von Callinex Mines sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis negative Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,74 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,91 CAD (-30,29 Prozent Abweichung) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,05 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,83 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Callinex Mines weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Callinex Mines auf Basis der Stimmung, der technischen Analyse und des RSI mit einem "Neutral" bzw. "Schlecht"-Rating versehen.