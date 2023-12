Calliditas Therapeutics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Calliditas Therapeutics ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Calliditas Therapeutics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0,82, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 18,81, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei Calliditas Therapeutics eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf das Stimmungsbild registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Calliditas Therapeutics für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der aktuelle Kurs der Calliditas Therapeutics von 111 SEK ist mit +9,96 Prozent Entfernung vom GD200 (100,95 SEK) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 94,85 SEK auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +17,03 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Calliditas Therapeutics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Unsere Analysten haben Calliditas Therapeutics auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Calliditas Therapeutics in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Somit wird Calliditas Therapeutics hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.