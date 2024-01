Calliditas Therapeutics Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Calliditas Therapeutics liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 87,02 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Calliditas Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 101,59 SEK, was einer Abweichung von +20,58 Prozent entspricht. Dies zeigt sich auch in dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 101,19 SEK auf Basis der vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +21,06 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Calliditas Therapeutics veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse eine positive Bewertung für Calliditas Therapeutics.