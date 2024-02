Calliditas Therapeutics Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Calliditas Therapeutics-RSI ergibt sich eine Ausprägung von 64,15, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 69,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt für die Calliditas Therapeutics-Aktie einen Durchschnitt von 100,53 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 109,9 SEK, was einer positiven Veränderung von 9,32 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 116,26 SEK, wodurch der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,47 Prozent) und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger kann ebenso Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Calliditas Therapeutics auf sozialen Plattformen neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Calliditas Therapeutics in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.