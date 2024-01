Calliditas Therapeutics Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Calliditas Therapeutics zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität im Internet hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Calliditas Therapeutics besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen. An vier Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch vor allem auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Calliditas Therapeutics beträgt derzeit 65 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 34,8 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein positives Bild für Calliditas Therapeutics. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen einen positiven Trend, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt sowohl über dem 200-Tage-GD als auch dem 50-Tage-GD, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.