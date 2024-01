Calliditas Therapeutics Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Calliditas Therapeutics hat sich in den letzten zwei Wochen positiv entwickelt, was sich in Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien widerspiegelt. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich das Interesse der Anleger in den letzten ein, zwei Tagen auf negative Themen verlagert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie geführt hat.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (65 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (34,8) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine negative Einschätzung für Calliditas Therapeutics. Die Diskussionsintensität ist gesunken und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Calliditas Therapeutics auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses positiv bewertet. Sowohl der GD200 (101,63 SEK) als auch der GD50 (100,18 SEK) deuten auf eine positive Abweichung des Aktienkurses hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für Calliditas Therapeutics auf Basis der Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.