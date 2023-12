Calliditas Therapeutics Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Stimmung von Anlegern gegenüber Calliditas Therapeutics hat sich kürzlich verschlechtert, wie unsere Analysten durch die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien festgestellt haben. Die überwiegende Mehrheit der Meinungen war negativ, und in den letzten zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich über negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als neutral betrachtet. Der RSI7 liegt bei 0,82, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 18,81 liegt und somit auch eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Calliditas Therapeutics mit 111 SEK 9,96 Prozent über dem GD200 (100,95 SEK) liegt, was ein positives Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 94,85 SEK liegt, wird ein positiver Abstand von 17,03 Prozent festgestellt. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen eine zunehmend negative Stimmung in den sozialen Medien. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Andererseits wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Insgesamt wird Calliditas Therapeutics in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft, während die technische Analyse ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs ergibt.

