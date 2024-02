Calliditas Therapeutics Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Calliditas Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei durchschnittlich 100,53 SEK lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 109,9 SEK (+9,32 Prozent Unterschied), was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 116,26 SEK, was unter dem letzten Schlusskurs (-5,47 Prozent) liegt. Dies führt zu einer negativen kurzfristigen Bewertung und insgesamt zu einer neutralen Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Einschätzung der Anleger basiert neben harten Faktoren auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab eine neutrale Bewertung, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung als positiv eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Calliditas Therapeutics in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 64,15, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,7 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage. Zusammen ergibt sich eine Gesamtbewertung als neutral.