Callaway Golf Aktie: War das schon alles?

An der Börse New York notiert die Aktie Callaway Golf am 22.08.2022, 10:24 Uhr, mit dem Kurs von 23.76 USD. Die Aktie der Callaway Golf wird dem Segment "Freizeitartikel" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Callaway Golf entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Callaway Golf. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Callaway Golf 7 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Callaway Golf vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 23,76 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 69,4 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 40,25 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Callaway Golf weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,21 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Freizeitausrüstung & Produkte") von 24,02 %. Mit einer Differenz von lediglich 23,81 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Callaway Golf kaufen, halten oder verkaufen?

