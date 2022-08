Callaway Golf Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Am 10.08.2022, 14:40 Uhr notiert die Aktie Callaway Golf an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 21.91 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Freizeitartikel".

Unser Analystenteam hat Callaway Golf auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Callaway Golf ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 56,86 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,57 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Callaway Golf schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,21 % und somit 23,86 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 24,07 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Callaway Golf damit 82,89 Prozent unter dem Durchschnitt (40,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 29,1 Prozent. Callaway Golf liegt aktuell 71,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".