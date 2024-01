Callaway Golf Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Topgolf Callaway Brands als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Topgolf Callaway Brands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,17 und ein Wert für den RSI25 von 31,67. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Topgolf Callaway Brands mit 17,04 USD bewertet, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,34 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -15,85 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 derzeit einen Stand von 12,7 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,26 Prozent erzielt, was 42,52 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 3,02 Prozent, wobei Topgolf Callaway Brands aktuell 45,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen sowie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz führen zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Topgolf Callaway Brands-Aktie auf Basis der genannten Indikatoren.