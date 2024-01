Callaway Golf Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Derzeit bietet die Aktie von Topgolf Callaway Brands keine Dividendenrendite, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Freizeitausrüstung & Produkte zu einem geringeren Ertrag von 15,42 Prozentpunkten führt. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt somit als "Schlecht" aus.

Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,26 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Topgolf Callaway Brands um 53,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 2,99 Prozent, wobei Topgolf Callaway Brands 45,25 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Topgolf Callaway Brands mit 32,03 bewertet, was 48 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der fundamentalen Analyseperspektive.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung für Topgolf Callaway Brands abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,6 USD, was einer Empfehlung von 93,96 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.