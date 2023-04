Calix Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Für die Aktie Calix aus dem Segment "Kommunikationsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse New York am 29.04.2023, 22:59 Uhr, ein Kurs von 45.7 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Calix auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Calix. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 68,1 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Calix momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Calix ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,97). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Calix wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Sentiment und Buzz: Calix lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Calix in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Calix als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 82,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 81,07 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 45,7 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".