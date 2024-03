Calix Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Calix-Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 42,28 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 33,63 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -20,46 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 37,87 USD, was einen Abstand von -11,2 Prozent zur Aktie bedeutet - auch dies wird als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Calix-Aktie insgesamt als "Gut". Von den abgegebenen Empfehlungen waren 2 positiv, 1 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Calix liegt bei 70,67 USD, was einen erwarteten Anstieg um 110,13 Prozent bedeutet - dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Calix mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11197,18 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Calix in den letzten Wochen insgesamt positiv sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen von den Anlegern als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Aktie von Calix bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.