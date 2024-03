Calix Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Calix-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 41,85 USD, während der aktuelle Kurs bei 33,34 USD liegt, was einer Abweichung von -20,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 36,68 USD ergibt eine Abweichung von -9,11 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Calix in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Calix-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 70,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 111,96 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält Calix somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.