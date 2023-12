Calix Aktie: Der ganz große Wurf!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Calix derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 44,92 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (43,69 USD) um -2,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 38,81 USD, was einer Abweichung von +12,57 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Calix-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Calix vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 76 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 73,95 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Zusammenfassend erhält Calix von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche erzielte Calix in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,35 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus dieser Branche um -0,82 Prozent gefallen, was eine Unterperformance von -41,53 Prozent für Calix bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Calix 49,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Calix-Aktie liegt bei 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (27,08) zeigt ebenfalls, dass Calix überverkauft ist, und daher auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Calix.