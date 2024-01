Calix Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Calix festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Zusammengefasst ergibt sich daher für Calix in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Calix mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,53 bewertet, was 38 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Calix liegt bei 38,68, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Calix daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Die Analysten bewerten die Calix-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 72,18 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Calix eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.