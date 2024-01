Beachbody Company, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Beachbody betrachten, stellt sich heraus, dass der 7-Tage-RSI aktuell 43,93 Punkte beträgt, was darauf hindeutet, dass Beachbody derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 47,42, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt wird Beachbody also als "Neutral" eingestuft.

Auch das Sentiment und Buzz rund um Beachbody wurden analysiert. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird Beachbody in diesem Punkt also als "Gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beachbody diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Beachbody also auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 18,21 USD für den Schlusskurs der Beachbody-Aktie. Der letzte Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,8 USD, was einen Unterschied von -51,67 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 9,16 USD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Beachbody also für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.