Calix Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Calix-Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 verläuft bei 44,76 USD, während der aktuelle Kurs bei 43,2 USD liegt, was einer Abweichung von -3,49 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 39,04 USD, was einer Abweichung von +10,66 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum das Rating "Gut". Die Dividendenpolitik der Calix-Aktie wird aufgrund einer großen Differenz zu anderen Unternehmen der Branche als "Schlecht" eingestuft, da sie niedrigere Dividenden ausschüttet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Calix-Aktie beträgt 53, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 32,67 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Calix-Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den sozialen Medien und im Meinungsmarkt wurden vor allem positive Meinungen zu Calix veröffentlicht, was zu einer positiven Stimmung unter den Anlegern führt.