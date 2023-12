Calix Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Aktuell weist die Calix-Aktie einen 7-Tage-RSI von 60 auf, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Calix.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Calix zeigen derzeit überwiegend positive Meinungen in den letzten beiden Wochen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung. Die Intensität der Beiträge zu Calix war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Calix-Aktie bei 3,95 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,4 AUD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,26 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Calix auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.