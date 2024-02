Calix Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Die Aktie von Calix wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,65 bewertet, was 6 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 46,31. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Calix in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität in den Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie von Calix derzeit -16,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -21,32 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Calix derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11298.03%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Calix, wobei die fundamentale Analyse eine positive Einschätzung liefert, während die Sentiment- und technische Analyse zu einer negativen Bewertung führen.