Calix Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In Bezug auf das Unternehmen Calix haben wir festgestellt, dass das Internet die Stimmung verstärken oder verändern kann. Durch die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen im Internet haben wir eine starke Aktivität für Calix gemessen und bewerten dies als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Calix im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,02 Prozent erzielt, was 67,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 21,05 Prozent, und Calix liegt aktuell 76,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Calix mit 0 Prozent 742,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Kommunikationsausrüstung" bei 742 liegt, wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Calix beträgt 48,71, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 44,87. Basierend auf diesem Wert stufen wir die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung ein, da sie überbewertet ist.