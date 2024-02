Calithera Biosciences Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Calithera Biosciences als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Calithera Biosciences ergibt sich ein RSI7-Wert von 95,89, was eine "Schlecht"-Empfehlung für diesen Zeitraum bedeutet. Der RSI25-Wert liegt bei 78,48, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie deshalb auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Calithera Biosciences im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,54 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,08 USD für die Aktie von Calithera Biosciences. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 USD, was einem Unterschied von -75 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-33,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Calithera Biosciences-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Calithera Biosciences eher neutral diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die Diskussion eher negativ geprägt war. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt erhält Calithera Biosciences somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.