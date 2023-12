Calithera Biosciences Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie von Calithera Biosciences wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Kommunikation im Netz, der Relative Strength Index (RSI) und die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie von Calithera Biosciences eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI auf 53,09, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

In den Social Media war die Anlegerstimmung gegenüber Calithera Biosciences überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Calithera Biosciences derzeit eine Rendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49 % als schlecht eingestuft wird.

Insgesamt erhält Calithera Biosciences auf Grundlage dieser Faktoren eine neutrale bis positive Bewertung.