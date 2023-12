Calima Energy Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Calima Energy beträgt 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 67,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

Unsere Analysten haben auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht. Die Kommentare und Befunde zu Calima Energy waren neutral, und die Diskussionen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht hat Calima Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,22 für "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine Bewertung von "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung für Calima Energy. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.