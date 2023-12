Calima Energy Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI von Calima Energy liegt der aktuelle Wert bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 66,04 eine neutrale Einschätzung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus technischer Sicht erhält die Calima Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,1 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,065 AUD lag, was einem Unterschied von -35 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 AUD liegt der letzte Schlusskurs um -18,75 Prozent darunter.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calima Energy beträgt aktuell 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Calima Energy wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen in den sozialen Medien wurden als neutral bewertet. Somit wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.