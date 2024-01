Southernes Bancshares Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die langfristige Meinung der Analysten zur Southern States Bancshares-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 26 USD, was einer erwarteten Performance von -6,88 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 27,92 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, und die Gesamteinschätzung der Analysten erhält das Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Southern States Bancshares-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,24 USD, was einer Abweichung von +20,14 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (27,92 USD) entspricht. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 26,02 USD, was einer Abweichung von +7,3 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, und insgesamt erhält sie das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Southern States Bancshares wird bei einem Niveau von 100 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,57 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".