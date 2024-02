California Water Service Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Dividende von California Water Service hat aktuell eine negative Differenz von -2,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung". Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,1 Prozent erzielt, was 15,63 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -2,47 Prozent, wobei California Water Service aktuell 15,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde California Water Service in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von California Water Service liegt bei einem Wert von 71, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 130,01 in der Branche "Wasserversorgung" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.