California Water Service Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse des California Water Service zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 52,6 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 51,87 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,39 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 50,88 USD, was einer Differenz von +1,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Bezüglich des Sentiments und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über California Water Service in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt. Die Aktienfrequenz, also die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie, zeigt zudem an, dass über California Water Service weniger diskutiert wurde als üblich und dass das Interesse abnimmt. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich California Water Service in Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von California Water Service mit -18,1 Prozent um mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,98 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielte, liegt California Water Service mit -23,07 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.