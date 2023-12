California Water Service Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für California Water Service wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 45,87 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich California Water Service wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den letzten Wochen deutet ebenfalls auf eine überwiegend positive Stimmung hin, weshalb die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" erfolgt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die California Water Service-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 52,66 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 52,55 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von California Water Service im letzten Jahr eine Rendite von -18,1 Prozent erzielt, was 22,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 4,72 Prozent, wobei die Aktie aktuell 22,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe bewertet.