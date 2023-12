California Water Service Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Diskussionen im Netz. Eine Analyse der Aktie von California Water Service zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität gezeigt hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von California Water Service bei 2,14 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher ebenfalls "Schlecht" aus.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 52,72 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 53,59 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 50,36 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung rund um die Aktie von California Water Service in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.