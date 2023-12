California Water Service Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von California Water Service beträgt derzeit 71, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 124,84 für Wasserversorgungsunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung auf dieser Ebene erhält.

In Bezug auf die Dividende weist California Water Service eine Dividendenrendite von 2,14 % auf, was 2,46 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,6 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,1 Prozent erzielt, was 22,96 Prozent unter dem Durchschnitt für Versorgungsunternehmen liegt. Die jährliche durchschnittliche Rendite für die Branche Wasserversorgung beträgt 4,86 Prozent, was bedeutet, dass California Water Service derzeit 22,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als negativ bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt der RSI der California Water Service einen Wert von 46,37, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,53 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der California Water Service-Aktie auf fundamentaler und technischer Ebene als unterbewertet, mit einer negativen Dividendenrendite und einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.