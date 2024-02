California Water Service Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für California Water Service in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält California Water Service eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 45,96 Punkten, was bedeutet, dass die California Water Service-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die California Water Service-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 50,79 USD, wobei der letzte Schlusskurs mit 47,37 USD deutlich darunter liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 48,96 USD eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird California Water Service auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von California Water Service liegt bei einem Wert von 71, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Wasserversorgung" (KGV von 130,01) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist California Water Service damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.