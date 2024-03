California Water Service Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von California Water Service wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 64,9 liegt sie insgesamt 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Wasserversorgung", der bei 132,16 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der California Water Service aktuell bei 50,03 USD, während der tatsächliche Kurs bei 47,04 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -5,98 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt jedoch 47,03 USD, was zu einem Abstand von +0,02 Prozent führt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die California Water Service-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI hier bei 46,65 liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber California Water Service. In den letzten Tagen gab es zehn positive und nur einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält California Water Service eine Einschätzung von "Gut" für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von California Water Service demnach in verschiedenen Analysen überwiegend neutrale bis positive Bewertungen.