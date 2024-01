California Water Service Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs von California Water Service hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 5,49 Prozent gestiegen, was eine Unterperformance von -23,58 Prozent für California Water Service bedeutet. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,49 Prozent im letzten Jahr, und California Water Service verzeichnete eine Unterperformance von 23,58 Prozent im Vergleich dazu. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für California Water Service in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher wird der Aktie von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erteilt. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für California Water Service, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der California Water Service derzeit bei 52,57 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 51,89 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -1,29 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 50,97 USD, was einer Differenz von +1,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte lautet die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von California Water Service derzeit bei 2,14 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,45 Prozent zur Branche, weshalb die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion erhält.