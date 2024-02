California Water Service Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über verschiedene Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über California Water Service wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Tendenz auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende von California Water Service von 2,14 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung von 4,7 % wird die Ausschüttung als niedrig bewertet, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von California Water Service als neutral eingestuft wird, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der California Water Service-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 50,87 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,52 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die California Water Service-Aktie eine neutrale Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index und der einfachen Charttechnik, basierend auf den vorliegenden Daten.