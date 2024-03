California Water Service Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die California Water Service-Aktie beträgt 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 57,86 beträgt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für California Water Service nach RSI-Bewertung.

Die Dividendenrendite von California Water Service liegt derzeit bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten erzielte California Water Service eine Performance von -16,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt nur um -2,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,52 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für California Water Service wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.