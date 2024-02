California Resources Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann man feststellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die California-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 43, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,05 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der RSIs der California-Aktie führt.

Langfristig gesehen wird die California-Aktie laut der Meinung von Analysten als "Gut" eingestuft. Insgesamt gibt es 2 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu California. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 61,5 USD, was eine zukünftige Performance von 14,06 Prozent bedeuten würde. Daher wird auch hier eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die California-Aktie laut trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält, da der 200-Tages-Durchschnitt bei 50,16 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 53,92 USD deutlich darüber liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird California also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf California wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.